5 ülkeden gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesini ziyaret etti
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5 ülkeden gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesinde incelemelerde bulundu.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesinde incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmaları yerinde görmek için Beypazarı Adliyesine gelen hakim ve savcılar Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ile görüştü.

Hakim ve savcılar Başsavcı Yapar'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Ziyarette Cumhuriyet savcıları Semih Mutlu, Sacit Yılmaz da eşlik etti.

Konuk hakim ve savcılar daha sonra ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

5 ülkeden gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesini ziyaret etti
5 ülkeden gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesini ziyaret etti
5 ülkeden gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesini ziyaret etti
5 ülkeden gelen hakim ve savcılar Beypazarı Adliyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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