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5 Türk takımının mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

5 Türk takımının mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
15.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:44

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Mies kentinde düzenlenen kura çekiminde, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları ve normal sezonda gruplarda mücadele edecek takımlar belirlendi.

Turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu'nda, TOFAŞ B Grubu'nda, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom C Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ise D Grubu'nda yer aldı.

Elemelerden gelecek dört takımla gruplar tamamlanacak. 8'er takımın yer aldığı grupları ilk 4 içinde bitiren takımlar play-off turuna çıkmaya hak kazanacak.

BCL 2020-21 sezonu elemelerinin ilk turu 15 ve 18 Eylül'de, ikinci eleme turu maçları ise 22 ve 25 Eylül'de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grup aşaması ve eleme turu eşleşmeleri şöyle:

A Grubu:

Galatasaray Doğa Sigorta, Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri (Yunanistan), Rytas (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), VEF Riga (Letonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail)/Bakken Bears Aarhus (Danimarka)/Belfius Mons Hainaut (Belçika)/Anwil Wloclawek (Polonya)

B Grubu:

TOFAŞ, Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), JDA Dijon (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Start Lublin (Polonya) - Iraklis (Yunanistan)/Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)/Dnipro (Ukrayna)/Donar Groningen (Hollanda)

C Grubu:

Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom, Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Limoges CSP (Fransa), San Pablo Burgos (İspanya) - Igokea (Bosna Hersek)/U-BT Cluj-Napoca (Romanya)/Sporting CP (Portekiz)/Fribourg Olympic (İsviçre)

D Grubu:

Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), RETAbet Bilbao (İspanya) - Balkan Botevgrad (Bulgaristan)/Tsmoki-Minsk (Belarus)/London Lions (Birleşik Krallık)/Neptunas Klaipeda (Litvanya)

Eleme turları:

İlk eleme turu:

Igokea (Bosna Hersek) - U-BT Cluj-Napoca (Romanya)

Balkan Botevgrad (Bulgaristan) - Tsmoki-Minsk (Belarus)

Iraklis (Yunanistan) - Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Bakken Bears Aarhus (Danimarka)

London Lions (Birleşik Krallık) - Neptunas Klaipeda (Litvanya)

Belfius Mons Hainaut (Belçika) - Anwil Wloclawek (Polonya)

Dnipro (Ukrayna) - Donar Groningen (Hollanda)

Sporting CP (Portekiz) - Fribourg Olympic (İsviçre)

İkinci eleme turu:

(Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk) - (London Lions/Neptunas Klaipeda)

(Igokea/U-BT Cluj-Napoca) - (Sporting CP/Fribourg Olympic)

(Iraklis/Keravnos) - (Dnipro/Donar Groningen)

(Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears Aarhus) - (Belfius Mons Hainaut/Anwil Wloclawek)

Kaynak: AA

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