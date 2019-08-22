22.08.2019 11:23

5 Türk girişimi Silikon Vadisi'ne gidiyor

BTM 'global'e açılıyor

Avdagiç: "Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, ülkeniz başka ülkelerin pazarı haline gelir"

İSTANBUL - WinGlobal: Küresel Doğan StartUp'lar projesi ilk mezunlarını verdi. Yatırımcıyla buluşan 8 girişimin 5 tanesi ABD'deki Silikon Vadisi'ne gidecek. Girişimciler ABD'deki melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak. Programa katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı konuşmada "Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, ülkeniz başka ülkelerin pazarı haline gelir. Girişimcilerimiz, orada çeşitli melek yatırım ağları ile bir araya gelecekler. Kendileri için özel olarak düzenlenen 'Demo Day' etkinliğinde yabancı yatırımcılara projelerini anlatacaklar yatırım alma ve satış yapma fırsatı elde edecekler" dedi.

İstanbul Ticaret Odası'nın girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi tarafından koordine edilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın desteğiyle gerçekleştirilen WinGlobal projesinin ilk etabında 20 girişim kabul edilerek, 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirildi. Bu 16 hafta sonunda tüm süreçleri başarı ile tamamlayan 8 girişim yatırımcılarla buluştu. Yatırımcıyla buluşan 5 girişimci ABD'deki Silikon Vadisi'ne gidecek ve melek yatırımcılara kendilerini anlatma fırsatı bulacak.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç programda yaptığı konuşmada, İTO olarak bilginin ticarileştirilmesini önemsediklerini belirterek, "Bütün faaliyetlerimizin odak noktasına yerleştiriyoruz. Bunun sebebi çok basit ama bir o kadar da hayatidir" dedi.

"Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, ülkeniz başka ülkelerin pazarı haline gelir"

Avdagiç, bilgi ve yeniliklerin ticarileşmesinin ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlayan en kritik girişimcilik faaliyeti olduğunu söylerken, "Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturamazsanız, ülkeniz başka ülkelerin pazarı haline gelir" ifadelerini kullandı.

"Tekil fikirler, girişimcilik rüzgarının olmadığı muhitlerde cılız çıkışlar olarak kalır"

Bu kapsamda yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırladıklarının altını çizen Avdagiç, "Girişimcilik ya da yenilikçi fikir sahibi olmak, sanıldığı gibi tekil bir eylem değildir. Tam tersine toplu bir eylemdir. Tekil fikirler, girişimcilik rüzgarının olmadığı muhitlerde cılız çıkışlar olarak kalır. Bu yüzden biz İstanbullu paydaşlarımızla girişimcilik için toplu bir çalışmanın içindeyiz. Bunun somut örneği de, bu akşam toplanmamıza sebep olan bu projemizdir" diye konuştu.

"İstanbul ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü zirveye taşımayı arzu ettik"

Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla biz İstanbul'u paydaşlarımızla girişimcilik için toplu bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. İstanbul ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü zirveye taşımayı arzu ettik".

"Girişimcilerin küreselleşme süreçlerini kolaylaştırıyoruz"

Aynı zamanda girişimcilerin küreselleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Avdagiç, "Hem yurtiçi, hem de yurtdışı melek yatırım ağlarına erişmelerini sağlamayı hedefledik. Türk girişimcilerin yenilikçi fikirleriyle, teknolojik iş fikirleriyle ve yıkıcı iş modelleriyle küresel rekabette iddialı bir şekilde var olmalarını hedefledik. Bu yüzden onlara bu projeyle, 16 haftalık sıkı bir program uyguladık. Burada başarılı bulunan girişimcilerimiz, önce BTM Sahne Girişimci-Yatırımcı Buluşması etkinliğinde yatırımcıların karşısına çıkacaklar ve projelerini sunacaklar" açıklamalarında bulundu.

"Girişimciler, ABD'de çeşitli melek yatırım ağları ile bir araya gelecekler"

Eylül ayında 5 girişimciyi ABD'deki Silikon Vadisi'ne götüreceklerini belirten Avdagiç, "Girişimcilerimiz, orada çeşitli melek yatırım ağları ile bir araya gelecekler. Kendileri için özel olarak düzenlenen 'Demo Day' etkinliğinde yabancı yatırımcılara projelerini anlatacaklar yatırım alma ve satış yapma fırsatı elde edecekler" dedi.

Girişimci Acar: "Türkiye'de otonom araçlarını yaygınlaştırmak istiyoruz"

ABD'deki Slikon Vadisi'ne gitmeye hak kazanan girişimlerden RobustDye'ın kurucu ortağı Kerem Acar, Türkiye'de bulunan ve üç ile altı ay içerisinde silinen yol şerit boyalarını iki yıl ve üzerine kadar çıkardıklarını söyleyerek,"Yaklaşık bir buçuk yıllık bir Ar-Ge sürecinden sonra, boyalarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolluyoruz. Piyasadaki boyalarla karşılaştırıldığında aldığımız verilere göre, piyasadaki boyalardan iki kat daha sağlam çıkıyor. Aynı zamanda piyasadaki bazı boyaların sentetik olduğundan dolayı çevreye zarar verdiği biliniyor. Bu boya su bazlı ve nanoteknoloji altyapısıyla yapıldığından dolayı çevre dostu olarak biliniyor. Türkiye'de bazı trafik kazalarının sebebi yol şerit boyalarının silinmesidir. Bu kazaların yüzde 27'si silinen yol şerit boyalarından çıkıyor. Bizim hedefimiz silinen yol şerit boyalarından kaynaklanan trafik kazalarını en düşük seviyeye getirmektir. Türkiye'de otonom araçlarını yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü bu araçlar yol şeritlerini takip ederek ilerliyor. Avrupa'da farklı bir strateji uygulayarak, Türkiye'ye otonom araçlarını getirmeyi hedefliyoruz"diye konuştu.

ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazanan girişim ve girişimciler ise şu şekilde:

Brandface/Rasim Üner: BrandFace, özgün markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin beraber hareket edebileceği kreatifliği ödüllendiren bir video paylaşım platformu.

RobustDye/Cavid Bayramlı: RobustDye, nanoteknolojik altyapısı ile bütünleşmiş teknolojik bir yol şerit boyası.

Flightmax/Bilal Kubilay Keskin: Paraşütçülere daha uzun süre uçma şansı vererek kaza durumunda hayatta kalma olasılıklarını artıran bir ürün sunuyor.

Contaxer/Hasan Can Orhan: Contaxer, emlak danışmanlarının müşteri ve mülk yönetiminde karşılaştığı problemleri çözerek, daha hızlı ve geniş kapsamlı hizmet vermelerini sağlayan bir platform.

PIN/Barış Konca: Türkiye'nin ilk kafeinli, fonksiyonel soğuk çayı olan PİN, insanları zinde tutan ve zihni canlandıran bir içecek.

(MFA-ACÖ-E)

Kaynak: İHA