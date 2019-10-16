5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor

16.10.2019 15:54

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuvada, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor mücadele edecek.

Turnuvanın ilk günü olan yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. Saat 16.00'da Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak. İkinci ve üçüncü günün maç programları ise şöyle:

18 Ekim Cuma:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

16: 00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor

19 Ekim Cumartesi:

13.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA