5. TRT World Forum 19-20 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. TRT World Forum 19-20 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
5. TRT World Forum 19-20 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek

TRT World Forum, 5. yılında "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" teması ile 19-20 Ekim tarihlerinde çevrim içi gerçekleşecek.

TRT World Forum, 5. yılında "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" teması ile 19-20 Ekim tarihlerinde çevrim içi gerçekleşecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli küresel sorunlarına çözüm aramak amacı 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum, bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları, fikir insanları, siyasetçileri, uzmanları ve basın mensuplarını bir araya getirecek.

Teması "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" olacak forum, 19-20 Ekim'de düzenlenecek.

Salgın sebebi ile sanal olarak gerçekleştirilecek forumda, alanında uzman dünyaca ünlü isimler toplam 16 oturum ile son yılların öne çıkan siyasi ve sosyal temalarını ve problemlerini tartışacak. Küresel insani krizler, uluslararası güvenlik politikaları, gücün sınırları ve küresel adalet tartışmaları gibi konularda gerçekleşecek paneller ile tüm insanlığı ilgilendiren konulara da değinilecek.

Taliban oturumu ile güncel durum masaya yatırılacak

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından TRT World Forum'a "Taliban'ın Dönüşü: Yapılan Hatalar ve Çıkarılacak Dersler" oturumu da eklendi. Alanında uzman isimlerin konuşacağı oturumda Afganistan'ın güncel durumuna detaylı olarak yer verilecek.

Salgın sebebi ile ilk defa geçen yıl sanal ortamda düzenlenen TRT World Forum, 21 saatlik 30 canlı oturumla ve 200'e yakın alanında uzman isim ve panelistin katılımıyla gerçekleştirildi. Foruma dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

5. TRT World Forum'a kayıtlar https://www.trtworldforum.com/trt-world-forum-2021/ adresinden yapılabilecek.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
BM Genel Sekreteri Guterres: 'Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık'

BM Genel Sekreteri Guterres: "Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık"

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını...

 Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı

Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat
Spor Arda Turan Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5. TRT World Forum 19-20 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:32:04. #1.12#