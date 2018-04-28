Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen ve 130 yazar ile 130 yayınevinin katıldığı "5. Trabzon Kitap Fuarı"nın yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği kitap fuarının kitapseverlerin akınına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, fuarda yerel ve ulusal bazda tanınmış pek çok yazarın söyleşi ve imza programları ile kitapseverlerle bir araya geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Yazıcı, Sibel Türker, Aysen Bozkuş, Mümin Sağlam, İbrahim Tuncer ve Haşim Albayrak düzenlenen söyleşi ve imza günleri programları ile kitapseverlerle bir araya geldi. Yarın sona erecek fuarda Fikret Eroğlu, Osman Tatlı, Halit Macit, Tülay Güzeler, Taşkın Kılıç, Demirhan Kadıoğlu, İsmail Saymaz, Ülkü Eliuz, Metin Özdamarlar ve Serkan Tük imza günleri ile kitapseverlerle buluştu. "