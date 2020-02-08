5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı (2)

08.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:42

KONTEYNER 75 METRE SÜRÜKLENDİ

Çamlıyayla ilçesi Kapız Deresi kıyısında, yöresel sıkma ve börek satışı yapan Necmettin Eker'in iş yerinin yanındaki konteyner evin, sel sularıyla birlikte 75 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Konteyner ev, 40 yıllık ceviz ağaçlarına takılarak daha fazla sürüklenmekten kurtuldu. Bir kısmı ahşap olan iş yeri de sular altında kaldı. Yaklaşık 1 metre su dolan iş yerindeki eşyalar ve satışı yapılan ürünler kullanılmaz hale geldi. Kapız Deresi'nin taşmasıyla hem evi hem de iş yeri büyük zarar gören Necmettin Eker, hayatta kalmalarının mucize olduğunu söyledi. Ceviz ağaçlarının da kökünden söküldüğünü anlatan Eker, "Selin götürdüğü konteynerimiz 75 metre sürüklendikten sonra ceviz ağaçlarına takılı kaldı. Camları kırılmış, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Her şey perişan oldu. Maddi zararımız çok büyük" dedi.

Kaynak: DHA