5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
15.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:08
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı yönde giden diğer TIR'ların da duramayıp birbirine çarptığı görüldü.
Kaynak: DHA