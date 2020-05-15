5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.
15.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:38
YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI
İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.
Kaynak: DHA