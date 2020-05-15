5 TIR çarpıştı otoyol kapandı
5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIİzmit'te, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
15.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:03
5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
İzmit'te, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren bir TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı istikametteki diğer TIR'ların duramayarak birbirine çarptığı görülüyor.
Kaynak: DHA