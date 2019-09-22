5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

22.09.2019 10:35
5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et