5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
22.09.2019 10:35
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA