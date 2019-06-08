5 terörist öldürülmüştü: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliği, biri 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 5 kalaşnikof, 1 el bombası, 10 terörist kıyafeti ile çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında; "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar gri listede bulunan (300.000 ?) Berfin Ararat-Rengin (K) Mihriban Durmaz olduğu tespit edilmiştir.Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 13 adet kalaşnikof şarjörü, 380 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet pil bloğu, 2 adet telsiz, 1 adet radyo, 10 çift mekap ayakkabı, 7 adet uyku tulumu, 15 adet battaniye, 40 adet pil, 10 adet şemsiye, 10 adet terörist kıyafeti, 50 çift çorap, 20 metre elektrik kablosu, 9 adet büyük tüp çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA