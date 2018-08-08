5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Jandarma Birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün; Van-Gürpınar'da 2, Hakkari-Yüksekova'da 2, Şemdinli'de 1 terörist olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Jandarma Birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün; Van-Gürpınar'da 2, Hakkari-Yüksekova'da 2, Şemdinli'de 1 terörist olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari-Yüksekova'da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 03 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede PÖH birliklerine yapılan EYP'li saldırı sonucu (1) polisimizin şehit olduğu (10) polisimizin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.
ANKARA
Son Dakika! Ordu'daki Sel Felaketinin Ardından Başkan Erdoğan'dan İlk Açıklama: Tüm İmkanlar Seferber Edilecek