5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç köyü bölgesi kırsalında, insansız hava aracıyla (İHA) ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

(İHA)