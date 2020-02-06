5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu biri gri kategoride aranan olmak üzere 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

06.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:30
5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu biri gri kategoride aranan olmak üzere 5 teröristin 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede olmak üzere toplam 5 terörist, Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.


1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 24'e yükseldiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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