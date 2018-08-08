5 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, jandarma birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün, Van'ın Gürpınar ilçesinde 2, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 ve Şemdinli'de 1 terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, jandarma birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün, Van'ın Gürpınar ilçesinde 2, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 ve Şemdinli'de 1 terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ EMRE YILMAZ'IN İNTİKAMI ALINDI
Hakkari Yüksekova'da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede POH birliklerine yapılan ve bir polisin şehit olmasına neden olan EYP'li saldırının faili olduğu tespit edildi.
(Caner Ünver/İHA)
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