5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Kurum "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır," sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle