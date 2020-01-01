5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor

01.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.



Kurum "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır," sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle