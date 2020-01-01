5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor
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5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı

01.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:37
5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.


Kurum " A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır," sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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