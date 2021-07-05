5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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5 Temmuz Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 5 Temmuz Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 5 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Temmuz Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

5 TEMMUZ PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30 MasterChef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

00:15 Dizi

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

FOX YAYIN AKIŞI

08.00 Çalar Saat

11.00 Şef Akademi Doğada

14.00 Mucize Doktor

16.30 Şevkat Yerimdar

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

22.45 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

00.45 Biz Size Döneriz

02.45 Son Yaz

05.15 Her Yerde Sen

06.00 Aşk Yeniden

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

07:00 Kalp Atışı (Tekrar)

10:00 Yeni Gelin (Tekrar)

13:00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)

23:45 Dondurucu (Freezer)

01:00 Dondurucu (Freezer)

03:00 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Kardeşlerim

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Maraşlı

16: 05 Bir Zamanlar Çukurova

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kalp Yarası

00: 20 Gizli Görev - Yabancı Sinema

02: 50 Akıncı

05: 30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Mars'ta Kıyamet

01:30 Mars'ta Kıyamet

02:45 Yalan Dünya

04:45 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Kaçak Gelinler

13:15 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sahil Güvenlik

22:30 Ada Masalı

01:00 Sahil Güvenlik

03:30 Aramızda Kalsın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:35 Vuslat

11:20 Tozkoparan

12:50 Gönül Dağı

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 "Son Üç Gün" (Yabancı Sinema)

22:30 "Son Üç Gün" (Yabancı Sinema)

00:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:35 Masumlar Apartmanı

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5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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