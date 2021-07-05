5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
5 Temmuz Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 5 Temmuz Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 5 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Temmuz Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
5 TEMMUZ PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
00:15 Dizi
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda
FOX YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
11.00 Şef Akademi Doğada
14.00 Mucize Doktor
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
22.45 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
00.45 Biz Size Döneriz
02.45 Son Yaz
05.15 Her Yerde Sen
06.00 Aşk Yeniden
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
07:00 Kalp Atışı (Tekrar)
10:00 Yeni Gelin (Tekrar)
13:00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
23:45 Dondurucu (Freezer)
01:00 Dondurucu (Freezer)
03:00 Cam Tavanlar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Kardeşlerim
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Maraşlı
16: 05 Bir Zamanlar Çukurova
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kalp Yarası
00: 20 Gizli Görev - Yabancı Sinema
02: 50 Akıncı
05: 30 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Mars'ta Kıyamet
01:30 Mars'ta Kıyamet
02:45 Yalan Dünya
04:45 Bodrum Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Kaçak Gelinler
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik
22:30 Ada Masalı
01:00 Sahil Güvenlik
03:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:35 Vuslat
11:20 Tozkoparan
12:50 Gönül Dağı
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 "Son Üç Gün" (Yabancı Sinema)
22:30 "Son Üç Gün" (Yabancı Sinema)
00:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:35 Masumlar Apartmanı