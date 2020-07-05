5 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi
Demir Grup Sivasspor21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor21.00 Galatasaray - TrabzonsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
05.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:19
Demir Grup Sivasspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor21.00 Galatasaray - TrabzonsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
TFF 1'İNCİ LİG17.30 Hatayspor - Keçiörengücü17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor20.00 Osmanlıspor - Cesar Grup Ümraniyespor20.00 Adana Demirspor - Altay
AVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Deportivo - Huesca (Emre Çolak)21.00 AGF - Kopenhag (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Napoli - Roma (Mert Çetin, Cengiz Ünder*)
Kaynak: DHA