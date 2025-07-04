5 Temmuz Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li

5 Temmuz Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Temmuz Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 5 Temmuz 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

5 Temmuz Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI

1457 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2025 Tarihli ve 13609 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2025 Tarihli ve 13610 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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