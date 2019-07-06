5 Temmuz 2019 Haberleri
5 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bekir Akın'ı istiyor
- Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
- Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar
- İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin
- Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu!
- Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan düğün!
- Fas'ı saf dışı bırakan Benin, Afrika Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!
- Atletico Madrid'den Barcelona ve Griezmann'a sert eleştiri
- İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı!
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar fırtına gibi esiyor!
- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış töreninde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ıslıkladılar
- Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park önünde toplanıp yönetime tepki gösterdi
- Paten kayarken dengesini kaybeden çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
- Enes Ünal, Real Valladolid'de kaldı
- Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş'ten duygusal veda
- Merih Demiral 18 milyon euroya Juventus'ta
- HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddia edildi
- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı
- Yayınladığı müstehcen video sonrası Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu
- Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı
- UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak
- Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti
- Beşiktaş'ın istediği Narsingh, Feyenoord'a imza attı!
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
- 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı
- UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!
- Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum
- Haluk Levent'e hayranlarından tuhaf talep: Soyunur musun?
- Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!
- HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu
- Alex Morgan, olay olan sevinciyle ilgili konuştu: Erkekler yapınca bir şey olmuyor
- İstanbul Kağıthane'de PTT şubesinde soygun!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum
- Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan ayrılık konuşması!
- Ibrahimovic, Sabri ve Gerrard aynı kaderi paylaştı!
- Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
- Camide futbol oynayan çocuklara, sosyal medyada tepki yağdı
- 25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış töreninde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ıslıkladılar
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