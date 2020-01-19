5. Tematik Kış Kampı başlıyor

19.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:56

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kış kamplarının 5'incisi başlıyor.



Yüksek Öğrenim yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak için Ankara'da 5 gün devam edecek "Uluslararası İlişkiler Kampı" düzenlenecek. 5. Tematik Kış Kampı açılış programı 20 Ocak Pazartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Gölbaşı Yurdu'nda yapılacak olan Uluslararası İlişkiler Kampı'nda, Kars, Erzurum, Bartın, Konya, İstanbul, Antalya, Diyarbakır ve Muğla illerinden gelecek olan öğrenciler 5 gün boyunca misafir edilecek. Kampta 5 günlük program boyunca çeşitli aktivitelerin yanı sıra alanında uzman kişiler öğrencilerle buluşacak. Gençlere aynı zamanda Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanları da tanıtılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA