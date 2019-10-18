5. Sürdürülebilir Gıda Konferansı gerçekleşti:

18.10.2019 08:30

Beslenme alışkanlıkları sonucunda yaşanan obezite ve açlık sorunlarının masaya yatırıldığı zirvede konuşmacılar gıda israfını önleme, sürdürülebilir beslenme ve sağlıklı gıda hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundular.

Gıdanın bugünü ile ilgili tüm konularına, fırsatlara, sorunlara ve risklere bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi amaçlayan ve bu sene beşinci kez düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS tarafından, T.C. Tarım Orman Bakanlığı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü-FAO'nun destekleriyle Fairmont Quasar Oteli'nde gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliyet oluşturuyor'

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin açılında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ne kadar aç varsa o kadar da obez bulunduğunu söyledi. Pekdemirli "Sağlıksız yeme alışkanlıkları yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sağlığa ayırdıkları kaynak ve bütçelerinin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.' dedi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanların gelir dağılımı adaletsizliği nedeniyle yaşam kalitelerinde fark olduğunu dile getiren Pakdemirli, gıda israfı ve sürdürülebilir kalkınma konusunda yapılabilecek iş birliklerinin önemine işaret etti. Pekdemirli, "Şunun altını çizmek gerekir ki: sürdürülebilir gıda sistemleri ve sağlıklı beslenme ile açlığa son vermek gelecek nesillere borcumuzdur. Bu ancak bireysel ve toplumsal bir iş birliği ve güç birliğiyle mümkün olur.' dedi.

Sürdürebilirlik hem yerelde hem de globalde iş dünyasının ana ekseninde olmalı

Açılış konuşmasını yapan Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa 'İş dünyasında değişim yaratma, geleceği şekillendirme ve değişimi yönetme mottosuyla yola çıktık. Amacımız sürdürebilirliği hem yerelde hem de globalde iş dünyasının ana eksenine koymak. Kurum ve bireyleri sürdürülebilirlik konusunda cesaretlendirmek, bu iş modellerini özendirmek ve cazip kılmak için çalışıyoruz.' dedi.

Obezitenin yanında açlık da artıyor

Açılışta konuşan TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş konuşmasında dünyada açlık çekenlerin sesi olmak için sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu söyledi. Buzbaş, 'Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkese ulaştırabilmeyi hedefliyoruz. Değişen dünyada beslenme de değişti, hareketsizlik arttı. Bir yandan obezite artarken bir yandan da açlık artıyor. Dünyada 8 milyona yakın açlık çeken insan var. Bunların önüne geçmek için sürdürülebilir beslenme yöntemlerini benimsemek çok önemli.' dedi.

Gıda israfının önüne geçebilmek için çevresel varlıkların korunması gerekiyor

Gıda Sanayi'nin Gelecek yolculuğu oturumunda konuşan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş 'Yıldız Holding olarak gıda israfının önüne geçebilmek ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak adına, ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi uygulamalar geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Yaptığımız tüm işlerde çevresel varlıkların korunmasını ve refah seviyesi yüksek bir toplum gelişimini sağlamayı hedefliyor; değer odaklı bir ekonomik kalkınma modelini hayatına geçirmeyi amaçlıyoruz. 60 bini aşkın çalışanımız, 5 bin 200 tedarikçimiz, 2 bin 900 çiftçimiz ve 400 distribütör ile Türkiye'de birçok alanda öncü konumumuzun getirdiği sorumluluk ile gelecek adımlarımızı planlıyoruz.' dedi.

Yasa: 'Sağlıklı tüketim ve sürdürülebilir üretim ile olur'

'Gelecek Nesil Ürünlerle Geleceğin Gıda Sistemini Birlikte Yaratmak' oturumunda konuşan Aromsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yasa, '43 yıldır gıda sanayisinde çalışıyorum. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olması bekleniyor. Obezite sonucunda kalp hastalıkları arttı. Günlük aldığımız kalori miktarı 2500'leri buluyor. Bunları 2100'lere düşürmeliyiz. Diğer yanda ise dünyada 820 milyon kişi yatağa aç giriyor, bunların önlenmesine destek olmak için çalışıyoruz. Beslenmede büyük dönüşüm ancak sağlıklı tüketim ve sürdürülebilir üretim ile olur.' dedi.

Gıda israfını ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı politik çalışmalar yapılmalı

En iyi Gıda Nerede:Küresel Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi oturumunda konuşan Economist Intelligence Unit (EIU) Thought Leadership Editörü Martin Koehring Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi'nin (BCFN) talebiyle yapılan gıda sürdürülebilirlik endeksi çalışması hakkında bilgi verdi. Sürdürülebilir tarım, beslenme sorunları ve gıda israfı konularının birbiriyle nasıl bağlı olduğunu ortaya koyan raporda Türkiye, genel sıralamada 19. sırayı aldı. Koehring, 'Fransa'nın gıda israfını ortadan kaldırmaya yönelik gerçekten kapsamlı bir politika çerçevesi var. Kanunlar, süpermarketlerin fazla gıdaları hayır kuruluşlarına bağışlamasını şart koşan yükümlülükleri var. İtalya'da, gıda teşviklerini teşvik eden yasaları sayesinde endekste yüksek puan aldı. Gıda israfını önlemek isteyen diğer ülkeler de bu yasaları örnek alabilir.' dedi.

Sürdürebilirlik kalkınma hedefleri benimsemeli

'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Gıda Sanayide Etkinleştirmek' oturumunda konuşan Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, 'Bugün hızla artan bir nüfus ve artan şehirleşme var. Bunların sonucunda farklı tüketim ve yaşam modelleri oluştu ve beslenme şekilleri değişti. İklim krizleri yaşanıyor ve dolayısıyla doğal kaynaklar tükeniyor. Halihazırdaki üretim modelimiz ile bunun önüne geçemeyiz. Hem devlet hem de özel sektör sürdürebilir kalkınma hedeflerini benimsemeli.' dedi.

Gıdanın gelecek 50 yılı

'Gıdanın Gelecek 50 Yılında Bizleri Neler Bekliyor' oturumunda konuşan Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan Canbaz, sürdürebilir gelecek yaratmanın önemine değindi. Canbaz 'Marka olarak hem Türkiye'de hem de globalde çalışıyoruz. Gıdanın gelecek 50 yılında bizi birçok tehlikenin beklediği aşikâr. Knorr olarak yayınladığımız 'geleceğin 50 gıdası' raporunda dünyanın dört bir tarafından dikkatle seçilmiş birçok farklı çeşit gıdayı listeledik. Bugün kullandığımız zararlı besinleri kullanmaya devam edersek ciddi sonuçları olacaktır.' dedi.

'Beslenme' Etkinliği 2. Kez Düzenlendi

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi bu yıl ikinci kez 'Beslenme Etkinliği' ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte doğru beslenme farkındalığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, organik gıdalar, alternatif beslenme modelleri, özel risk grupları ve kamu politikaları üzerine beslenme konusu bu yıl da çok boyutlu oturumlarla irdelenerek birey ve toplum sağlığının dinamikleri ölçümlendi.

İş dünyasının desteği sürüyor

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin Ana Sponsoru Yıldız Holding, Palsgaard ve Aromsa olurken, Platin Sponsorlar Pınar ve Knorr, Altın Sponsor Barilla, Gümüş sponsor olarak CHEP Türkiye ve Barry Callebaut,Cargill,Nestle Bronz sponsor olarak Denizbank ,Karadeniz İhracatçı Birlikleri,Progrup,Söke ,Aroma,Balparmak ve İreks destek verdi.

Kaynak: Bültenler