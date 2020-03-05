5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bu hafta önemli bir maç oynayacağız"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz""Sivas'ta olduğum için mutluyum"KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR12.00 Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bu hafta önemli bir maç oynayacağız
"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz""Sivas'ta olduğum için mutluyum"
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR12.00 Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ17.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPORBordo-mavililerde, Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLKadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi20.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş TRC İnşaat
- THY EuroLeague20.00 Zenit - Zalgiris22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova23.00 Real Madrid - Asvel23.00 Valencia - Olimpia Milano7DAYS EuroCup Top 16 Erteleme Maçı20.15 Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna (Stark Arena- Sırbistan Belgrad)
TENİSDavis Cup17.00 Avrupa-Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasındaki eşleşmenin medya günü gerçekleştirilecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL22.45 Feyenoord - NAC Breda (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)
23.00 Granada - Athletic Bilbao (İsmail Köybaş - İspanya Kral Kupası)
Kaynak: DHA