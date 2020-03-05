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5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bu hafta önemli bir maç oynayacağız"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz""Sivas'ta olduğum için mutluyum"KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR12.00 Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

05.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:34
5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

Sivassporlu : Bu hafta önemli bir maç oynayacağız

"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz"

"Sivas'ta olduğum için mutluyum"

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR12.00 Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek. 

GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ17.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililerde, Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLKadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi20.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş TRC İnşaat

- THY EuroLeague20.00 Zenit - Zalgiris22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova23.00 Real Madrid - Asvel23.00 Valencia - Olimpia Milano7DAYS EuroCup Top 16 Erteleme Maçı20.15 Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna (Stark Arena- Sırbistan Belgrad)

TENİSDavis Cup17.00 Avrupa-Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasındaki eşleşmenin medya günü gerçekleştirilecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL22.45 Feyenoord - NAC Breda (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)

23.00 Granada - Athletic Bilbao (İsmail Köybaş - İspanya Kral Kupası)


Kaynak: DHA

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