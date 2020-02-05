5 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

05.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:38

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Milletler Ligi'nin 2'nci ayağının Çin'de olması tedirginlik yarattı

"Turnuvayı Türkiye'de düzenlemek için başvuru yaptık"

"Çin'deki turnuva için ülkemiz ne derse onu yaparız""Biz, bu zorlu olimpiyat grubundan çıkacağız""Erkek voleybolunda inanılmaz bir jenerasyon geliyor"

- Fenerbahçe, Kırklareli'de coşkuyla karşılandıFenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nin ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Kırklareli'ne geldi. İstanbul'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı.DGS KODU: 04.02.2020 - Haber Kodu : 200204284

- Kevin-Prince Boateng, İstanbul gecelerine renk kattıBeşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.DGS KODU: 04.02.2020 - Haber Kodu : 200204277ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARI14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

TFF İLE DENİZBANK'TAN İŞ BİRLİĞİ11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile DenizBank arasında milli takımlar için iş birliği anlaşması imzalanacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.ANKARAGÜCÜ14.00 Sarı lacivertli kulüp, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak.BASKETBOLTHY EuroLeague20.00 Zenit - Fenerbahçe Beko7DAYS EuroCup20.00 Galatasaray Doğa Sigorta- AS Monaco22.45 Unicaja Malaga - TofaşFIBA Şampiyonlar Ligi20.30 Teksüt Bandırma - Elan Bearnais Pau-Orthez22.00 SIG Strasbourg - Türk TelekomFIBA Europe Cup20.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

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AVRUPA'DAN FUTBOL

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Kaynak: DHA