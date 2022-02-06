5 Şubat 2022 Haberleri
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5 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin paylaşımda bulunan editörün işine son verildi
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- AK Parti binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs tutuklandı
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