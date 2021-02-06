5 Şubat 2021 Haberleri
06.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 01:19
5 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
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- Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresi'ne sunulacak
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- Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu
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- Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha! YKS'ye girecek gençlerin sınav ücretleri karşılanacak
- AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu
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- Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı
- Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı: Galatasaray'a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum
- İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı
- Marvel hayranı Kağıthaneli Iron Man, 1 saatte giyilebilen zırh yaptı
- Aileyi sarsan ölüm! Dedesinin tüfeğiyle oynayan çocuk kuzenini vurdu
- Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorunu çözülmezse yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanacağız
- Almanya'da Bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyor
- Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp: Ozan Kabak Manchester City maçında oynayabilir
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi
- Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz
- Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı
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- Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs ile ekranlara dönüyor
- Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi
- Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
- Apple'ın ilk bilgisayarı 1 milyon sterline satılacak
- Tartıştığı yeğenini öldürüp ormana gömen amca, 1 gün sonra suçunu itiraf etti
- Eline aldığı tüfek ile aile içi katliam yaptı! Acımasız adam eşini öldürdü, çocuklarını yaraladı
- Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.
- Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi
- AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir
- Barcelonalı Messi, PSG ve Manchester City transferleri için beklemeye geçti
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