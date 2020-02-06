5 Şubat 2020 Haberleri
5 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
06.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:18
- Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı
- Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı
- Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi
- Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
- Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi
- Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi
- Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok
- Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı
- Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun
- Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası
- Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek
- Real Madrid, Kylian Mbappe için 200 milyon euroyu gözden çıkardı
- Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim
- İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü
- Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı
- Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı
- Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı
- Steaua Bükreş'ten Arda Turan yanıtı: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar
- Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
- Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi
- THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu
- Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı
- Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
- Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı
- Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
- Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı
- Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
- Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı
- Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı'ndan ilk açıklama: Can kaybı yok
- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasından ilk görüntüler
- Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı: 139 yaralı var
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