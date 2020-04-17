5 soruda Dünya Sağlık Örgütü: Nedir, nasıl işler, kimler finanse ediyor?
ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği ve fon kesintisi kararı aldığı Dünya Sağlık Örgütü nedir, nasıl işliyor, kimler tarafından finanse ediliyor?
17.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında 'insanların yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları ilkesiyle' kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgını döneminde izlediği politikalar nedeniyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin yoğun eleştirilerine hedef oluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayan ABD Başkanı Trump, örgüte sağladıkları fonu kestiklerini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com