"5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Yeşilay tarafından "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" olarak düzenlenen ve bu sene itibarıyla "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" olarak yolculuğuna devam eden yarışmanın kazananları belli oldu.