5 saatte yaptılar, görenlerin dikkatini çekiyor

SİVAS (İHA) - Sivas'ta karın yağmasını fırsat bilen sanayi esnafı 5 saat uğraşarak lüks bir kardan araba yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezine yağan kar yağışı birçok vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Sivas 4 Eylül Sanayisinde işletme sahibi olan iki ortağın aklına ilginç bir fikir geldi. İşletmelerinin önünde 5 saatlik çalışma sonucunda kardan lüks bir araba yaparak dikkatleri üzerine çektiler. Kardan arabaya gerçek araba malzemeleri koyan iki ortak arabanın dikkat çektiğini söyledi.

"Yapımı 5 saat sürdü"

Kardan arabanın yapım aşamalarını anlatan Muhammed Kemal Süer, "Kış mevsiminden dolayı işler biraz düştü. Bizim de aklımıza araba yapmak geldi. Baya da beğenildi herkes tarafından. Yapımı 5 saat sürdü, birkaç arkadaşımızla baya uğraştık burada. Elimizde olan malzemeleri de koyduk üzerine jant falan. Baya fotoğraf çekinen oldu videosunu çekenler oldu. Sosyal medya hesaplarına da attık görüntülerini baya ilgi gördü, 1 milyona yakın izlendi" dedi.

Kardan arabanın yapımına yardım eden Şaban Can Doğan ise "Sosyal medyalarda bayağı ilgi gördü. Video ve fotoğraf çekinmek isteyen oldu" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Yerel