5 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışırken yakalandılar
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5 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışırken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
5 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışırken yakalandılar

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız tabanca satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız tabanca satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şüphelinin satmak amacıyla ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan M.A.Y. (24), U.G. (35) ve S.S.'nin (23) bulunduğu otomobil, Altıntaş Çakırsaz köyü yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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