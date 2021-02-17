5 Ronin ekibi Akademi Ligi için üst koridora Matilda'yı transfer etti

2020'nin şubat ayında 5 Ronin ekibine katılan Matilda, Mayıs ayında takımdan ayrılmıştı. Daha sonrasında Royal Youth ekibiyle 2 aylık süre geçiren oyuncu bugün tekrardan eski takımına döndü.

Oyuncu bu sezon henüz bir ligde oynamadı. Şu an Akademi takımında 2 üst koridor oyuncusu bulunduran 5 Ronin ekibi, diğer bir üst koridor oyuncusu olan Kamil "Skewer" İbrahim Alturan'ı as kadroya çıkarma planı yapıyor olabilir. Bilgiler geldikçe sitemiz üzerinden sizi bilgilendireceğiz.

Takıma yeni katılan Matilda'ya başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros