5 Ronin 2021 Yaz Mevsimi kadrosunu duyurdu!

Organizasyon yeni sezonda mücadele edeceği kadroyu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 5 Ronin 2021 Yaz Mevsimi kadrosunu açıkladı. Organizasyon yeni sezonda mücadele edecek oyuncuları sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

5 Ronin'in Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek kadrosu ise şu şekilde:

HOON

BROCCOLI

UMUT

HUSKY RIDER

BROLIA

Duyuru paylaşımının altına gelen olumlu/olumsuz birçok yorum bulunuyor. Taraftarların büyük bir kısmı takımın "playoff" göreceğini düşünürken geri kalan kısım ise takımın ligde başarılı olamayacağını dile getiriyor. Ligdeki takımlar da yeni sezon için birçok transfer yaptı. Bu transfer ligin rekabet derecesini arttırırken bir yandan da takımlara olumsuz etki edebiliyor. Yeni sezon başladığında takımların neler yapacağını göreceğiz.

Playerbros ekibi olarak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'ndeki tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros