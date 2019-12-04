5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu
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5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

04.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:50
5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu

: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde 'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist 'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

(İHA)

Kaynak: İHA
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