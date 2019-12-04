04.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:50

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

(İHA)

Kaynak: İHA