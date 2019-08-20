5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

20.08.2019 12:55

Milli Savunma Bakanlığı : "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA