5 peçeteye 32 bin TL'lik sentetik uyuşturucu emdirdiler Afyonkarahisar'da peçeteye emdirdikleri sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirdikleri sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlıların uyuşturucuyu taşımak için kullandıkları 'sentetik peçete' yöntemi akıllara durgunluk verirken, ele geçirilen 5 adet uyuşturucu emdirilmiş peçetenin piyasa değerinin ise 32 bin TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Antalya'dan kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan narkotik polisi içerisinde 2 şahsın bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobil gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Sinanpaşa ilçesinde durduruldu. Araçta ve içerisindeki şüpheliler M.D. ile Ö.K.'nın üzerinde arama yapan ekipler piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL olan bin 600 kullanımlık 5 parça sentetik peçete ile bir miktar kokain ele geçirdi. Zanlıların uyuşturucuyu taşımak için geliştirdikleri peçete yöntemi ise akıllara durgunluk verdi. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA