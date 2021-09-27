5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Kura Çekimi

ANKARA (Habermetre) - 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu/ Kura ÇekimiFederasyonumuzun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu 07 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olup çoğunluk sağlanamaması halinde 08 Kasım 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır. 23 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan listelere yapılan başvuru ve itirazlar değerlendirilmiş olup, listeler güncellenmiştir. Güncellenen listeler için Noter eşliğinde kura çekimi 29 Eylül 2021 saat 10: 30'da federasyonumuzda yapılacak olup Facebook sayfamız üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kura listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Linklerde yer alan statü ve katılım formunu indiremiyorsanız ( Chrome) tarayıcınızın geçmişini temizleyin yada tarayıcınızı değiştiriniz (internet explorer)Bunu beğen Açıklaması

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