5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Kura Çekimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Kura Çekimi

Habermetre - Haberler | Toplum
5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Kura Çekimi

5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Kura ÇekimiFederasyonumuzun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu 07 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olup çoğunluk sağlanamaması halinde 08 Kasım 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır.

ANKARA (Habermetre) - 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu/ Kura ÇekimiFederasyonumuzun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu 07 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olup çoğunluk sağlanamaması halinde 08 Kasım 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır. 23 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan listelere yapılan başvuru ve itirazlar değerlendirilmiş olup, listeler güncellenmiştir. Güncellenen listeler için Noter eşliğinde kura çekimi 29 Eylül 2021 saat 10: 30'da federasyonumuzda yapılacak olup Facebook sayfamız üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kura listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Linklerde yer alan statü ve katılım formunu indiremiyorsanız ( Chrome) tarayıcınızın geçmişini temizleyin yada tarayıcınızı değiştiriniz (internet explorer)Bunu beğen Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Tunç Soyer Hulusi Akar Sezai Temelli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Tanem Sivar Mustafa Keser
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Kura Çekimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 00:01:48. #1.12#