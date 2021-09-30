5. Olağan ve Genel Mali Kurul/ Noter Onaylı Delege Listeleri

Delegeliğe Hak Kazanmış Kulüplerin Listesi için tıklayınız. Kulüplerimizin Dikkatine! Delege isimlerinin belirlenmesi için gerekli tebligat tarafınıza gönderilecek olup, işlemleri hızlandırmak adına, aşağıdaki kriterleri sağlayan Delege isimlerini belirleyerek federasyonumuza tebligat beklemeksizin gönderebilirsiniz. Yönetim Kurulunuzca tespit edilecek delege bilgilerinin en geç 06 Ekim 2021 tarihi saat 16: 00'ya kadar imzalı üst yazı ile birlikte Yönetim Kurulu Karar fotokopisinin Federasyonumuzun (0312 311 62 14) nolu faksına, bilgi@tiesf. gov. tr elektronik posta adresine veya 0537 062 72 97 nolu whatsapp hattına bildirilmesini önemle rica ederim. NOT: Ana Statü Gereği: Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp Yönetim Kurulunca, kulüp kurul üyeleri arasından belirlenir. Kesinleşen üyeler bir defa oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel Kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, 18 yaşını bitirmiş olması şarttır. Üst yazıda, delegenin adı soyadı, cep telefonu numarası, TC kimlik no ve HES kodu olmak zorundadır. Genel Kurula kayıt sırasında delegeler fotoğraflı ve okunabilir nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarını ibraz etmek zorundadır. Bunu beğen Açıklaması

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