5 Ocak Salı hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 5 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

5 OCAK 2021 SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 16°C

İSTANBUL °C, 16°C

KIRKLARELİ °C, 14°C

KOCAELİ 15°C, 21°C

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 12°C

İZMİR °C, 18°C

MANİSA °C, 16°C

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 17°C

HATAY °C, 17°C

ISPARTA °C, 10°C

ANKARA °C, 10°C

ÇANKIRI °C, 7°C

ESKİŞEHİR °C, 10°C

KONYA °C, 14°C

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 15°C

KASTAMONU °C, 8°C

ZONGULDAK °C, 18°C

AMASYA °C, 12°C

RİZE °C, 17°C

SAMSUN °C, 20°C

TRABZON °C, 17°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, -3°C

MALATYA °C, 2°C

VAN °C, 5°C

DİYARBAKIR °C, 14°C

GAZİANTEP °C, 12°C

SİİRT °C, 14°C

ŞANLIURFA °C, 16°C

5 OCAK 2021 SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman batısında kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

5 OCAK 2021 SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 OCAK 2021 SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinde hava çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, İzmir'in doğusu ve Manisa'nın doğusu ile Aydın il genelinde öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar sabah ilk saatlerde kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden orta, sabah ilk saatlerde kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

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