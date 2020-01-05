5 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

05.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:24

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak

"4 oyuncu alacağız"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok"Oyuncu almak istiyoruz ancak bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil""Hedefim hep kazanmaya yönelik"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

MHK KIŞ SEMİNERİÜst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, Antalya'da başlayacak.

FENERBAHÇESarı lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında start verecek.

BEŞİKTAŞ11.00 - 18.00 Siyah beyazlılar yeni sezona Antalya kampında hazıranıyor.

GALATASARAY10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.

GAZİANTEP FKKırmızı siyahlıların Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yapacağı kamp start alacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORYeşil beyazlı takımın Antalya kampı devam edecek.

DEMİR GRUP SİVASSPORİkinci yarı hazırlıkları sürüyor.

- Ayrca BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında başlayacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor15.15 Darüşşafaka Tekfen - Teksüt Bandırma17.30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.net İTÜ BasketHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - Samsun Canik Belediyespor16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ

AVRUPA LİGLERİ14.00 Granada - Mallorca (İsmail Köybaşı)20.00 Genoa - Sassuolo (Mert Müldür)22.45 Roma - Torino (Mert Çetin, Cengiz Ünder)

23.00 Celta Vigo - Osasuna (Okay Yokuşlu)

Kaynak: DHA