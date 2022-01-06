5 Ocak 2022 Haberleri
5 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti
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- Kupa canavarı Beşiktaş! Penaltılara giden finalde Antalyaspor'u mağlup eden Kara Kartal, Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü
- Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu
- Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu
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- Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
- Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı
- Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldı
- Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu
- Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
- Mide bulandıran görüntüler! Sapık, sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
- Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
- Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanını darbetti
- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun 'İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti' iddialarına yalanlama
- Son Dakika! Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak
- Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca'dan açıklama: Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü
- Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
- AK Partili üyenin kendisine 'geri zekalı' demesine çok sinirlenen Tanju Özcan çıldırdı
- Elon Musk'tan sosyal medyada Aydın'daki Afrodisias antik kenti beğenisi
- Güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye alındı
- ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti
- Defnedilmeye götürülürken yolda ağlamıştı! 'Öldü' denilen bebeğe 'Savaş' adını koyacaklar
- ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanmasına İranlılardan tepki
- Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar
- Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çift, kavga edip boşanma kararı aldı
- İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama var
- Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, çatışmalar dinmeyince OHAL ilan edildi
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi
- Yapımı devam eden metro hattında Sarıgazi durağının İBB tarafından betonla kapatılmasına tepki
- Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık
- Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın
- Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
- Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürünü fırçaladı: Siz ne biçim adamsınız, ne iş yapıyorsunuz?
- Kocasını bıçaklayarak öldüren eş her şeyi anlattı! Cinayetin sebebi duvardaki örümcek çıktı
- Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
- Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var
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