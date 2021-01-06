5 Ocak 2021 Haberleri
06.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:19
5 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
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- Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı
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- Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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- MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu
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- 33 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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- Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
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- Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi
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