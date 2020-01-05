5 Ocak 2020 Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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5 Ocak 2020 Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

5 Ocak Pazar İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

05.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 05:00
5 Ocak 2020 Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

5 OCAK 2020 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 201.,207.,208.,209.,210.,211.,220. sk/ KAZIM KARABEKİR mah 220.,255. sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200.,8/1.,8/2. sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256560)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk/ SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259354)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah 2045.,2046.,2047.,2114.,2115.,2119.,BİRLİK,NAMIK KEMAL sk/ SANCAKTEPE mah 965.,966.,BİRLİK,FATİH sk/ YAVUZ SELİM mah 1063.,1076.,1078.,1079.,1080.,1081.,1082.,1083.,1084.,1085.,1086.,1087.,1088.,1089.,1090.,1094.,1097.,1099.,1100.,1101.,968.,969.,BİRLİK,CAHİT SITKI TARANCI,HÜRRİYET,MEHMET AKİF sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261946)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031.,1045.,1051.,1052.,1053.,1054.,1055.,1056.,1058.,1059.,1060.,AŞIK VEYSEL,ENDÜLÜS,KARATAY sk/ MENDERES mah 342.,346.,348.,353.,358.,CİHANGİR,ENDÜLÜS,KARATAY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261932)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce ŞEMSİPAŞA-11 SOKAK 10 SOKAK 12 SOKAK 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262871)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY,4.LEYLAK,SEVİMLİ,TAŞOCAĞI DİKYOL,YAKAMOZ ÇIKMAZI sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR,TAŞOCAĞI DİKYOL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262882)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265964)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ,HATIRA,PALANDÖKEN sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265000)

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