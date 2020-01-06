5 Ocak 2020 Haberleri
5 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
06.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:18
- Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, orantısız bir şekilde cevap vereceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a faiz tepkisi: Talimatı IMF'den alıyorlardı
- Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı
- Erdoğan Kanal İstanbul konusunda gönlünde yatanı açıkladı: Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasını arzu ediyorum
- Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatı için açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!
- Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?' sorusuna yanıt verdi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir
- Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, 'Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak' dedi
- Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı
- Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Kasım Süleymani açıklaması: ABD, saldırıya birkaç dakika kala bilgi verdi
- Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir
- Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı
- 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi
- Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi
- İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü
- Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı
- Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine neden 'hayır' dediklerini açıkladı: Ucu açık, belirsiz bir tezkere
- Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi
- 10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı
- Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak
- Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım
- Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi
- AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti
- Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi
- Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü
- Hasan Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesini İsrail istedi
- Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak
- Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti
- Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
- Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı
- Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından romantik kaçamak! Aşk pozuna beğeni yağdı
- Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı
- Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı
- Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor
- TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye, isme özel hediye verilecek
- Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var