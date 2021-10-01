5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ile AB arasında 5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi'nin 16. Toplantısı 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde ilgili kurumların katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye ile AB arasında 5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi'nin 16. Toplantısı 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde ilgili kurumların katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Avrupa Komisyonu ile katılım müzakereleri çerçevesinde, 25 No'lu Bilim ve Araştırma, 26 No'lu Eğitim ve Kültür ve 10 No'lu Bilgi Toplumu ve Medya Fasılları kapsamında son dönemde AB ve Türkiye'deki güncel gelişmeler ele alınmıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Seyit Torun Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Şafak Sezer Düm Tek Tek Gülben Ergen
Spor Balotelli Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:04:37. #1.17#