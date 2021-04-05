5 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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5 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

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5 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Nisan PazartesiBoğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Nisan Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3425369

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2021 01:00:00 - 05/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3418568

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk/ ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2021 01:00:00 - 05/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3425355

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk/ ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2021 02:00:00 - 05/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3425356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEREN, ÇAY, İTİMAT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 05/04/2021 03:00:00 - 05/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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