5 Nisan Avukatlar Günü
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5 Nisan Avukatlar Günü

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
5 Nisan Avukatlar Günü

Kırşehir'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Adliyesi önünde düzenlenen törende, Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tuzcu, burada yaptığı konuşmada avukatların gününü kutladı.

Törene, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hukuki Araştırmalar Derneği Kırşehir İl Temsilcisi Bilgehan Altaş, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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