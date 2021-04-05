5 Nisan Avukatlar Günü
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5 Nisan Avukatlar Günü

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
5 Nisan Avukatlar Günü

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Barosu Başkanı Avukat Osman Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çimen, burada yaptığı konuşmada, avukatlık mesleğinin dünyanın en kutsal, en önemli ve en kadim mesleği olduğunu söyledi.

Savunmanın bu ülkede hak ettiği konumda olmadığını, sistem olarak avukatlara ve avukatlık mesleğine yönelik bakış açısının çok sorunlu olduğunu savunan Çimen, şunları kaydetti:

"Savunmanın bu gününde elbette meslek sorunları önceliğimizdir. Dünyanın ve ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiği herkesin malumudur. Bu dönemde toplumun hemen hemen herkesimine ufak tefek de olsa maddi yardımlarda bulunulmuştur. Ancak avukatların ismi hiç zikredilmemiştir. Hiç olmazsa meslekte ilk 3 yılını tamamlamayan arkadaşlarımı da devlet desteği verilebilirdi."

Törene, çok sayıda avukat katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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