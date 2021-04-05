5 Nisan Avukatlar Günü
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5 Nisan Avukatlar Günü

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
5 Nisan Avukatlar Günü

Mersin'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeşilboğaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından avukatlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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